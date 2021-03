Fantasma de garota é filmado em canavial no interior do estado

No vídeo de hoje foram selecionados alguns vídeos que provavelmente vão te deixar com os cabelos arrepiados

De vez enquando diversos vídeos viralizam nas redes sociais ou em sites de noticias e grande parte deles são bem misteriosas e assustadores. Por isso no vídeo de hoje foram selecionados alguns vídeos que provavelmente vão te deixar com os cabelos arrepiados. Conheça hoje:

5 FANTASMAS CAPTURADOS POR CÂMERAS

HOMEM MARIPOSA

Talvez você nunca tenha nem ouvido falar sobre ele, mas em uma cidade localizada ao sudoeste da Virgínia Ocidental, estado americano, sabe muito bem. Isso porque o homem mariposa se tornou muito popular por lá, muitos acreditam que essa figura alada misturada com algumas características humanas seja realmente real, outras pessoas consideram o homem mariposa apenas uma lenda urbana. Segundo relatos o homem mariposa é visto quando tragédias estão próximas de acontecer. Em 28 de novembro de 2016 um programa de TV local publicou fotos que asseguraram ser supostamente o homem mariposa, já em 04 de janeiro de 2017 o morador do Arizona Richard Christianson publicou em seu facebook uma imagem que acabou viralizado pela internet, na imagem podemos ver a figura de um ser alado, seria o homem mariposa nessa foto? Ou será que parece com outra coisa?

FANTASMA NO SHOPPING

Em 2018 um vigilante de um shopping em Caruaru, Agreste de Pernambuco assustou diversos internautas. Nas imagens gravadas pelo vigilante podemos ver o que parece um fantasma de uma menina vagando pelo shopping, segundo vigilante ele decidiu gravar o vídeo pois já havia visto o fantasma dessa garota no local e quando comentou com outras pessoas ninguém acreditou na historia. O mais incrível é que o vigilante vai até a escada e ao chegar nela a menina fantasma havia desaparecido do topo da escada más no momento que ele vira a câmera podemos notar o que parece ser a mesma garota passando em sua frente. Eu não sei você, mas eu fiquei um pouquinho arrepiado ao assistir essa cena pela primeira vez.

LOBISOMEM DE ITAPARICA

Itaparica é um município localizado no estado da Bahia, em março de 2021 após o toque de recolher algumas fotos começaram a circular em grupos locais e se tornaram viral pela internet, nas fotos podemos ver um ser muito misterioso. Segundo os boatos a tal criatura que vemos em duas fotos tem sido comparada com o famoso chupacabra ou até mesmo com o popular lobisomem. Nas imagens podemos ver uma criatura peluda e de braços longos. Já nessa imagem podemos ver o que parece ser duas criaturas monstruosas. A quem diga que na verdade são apenas pessoas fantasiadas. E você acredita que possa ser o que nessas imagens?

MONSTRO DE ILHÉUS

Em setembro de 2020 um boato tomou conta das redes social e junto com a noticia diversa vídeos viralizaram, o fato aconteceu em Ilhéus, uma cidade que fica nas margens dos rios Cachoeira e Almada, no estado da Bahia. Segundo populares um monstro foi visto andando em alguns lugares da cidade, em um dos vídeos podemos ver alguns carros parados buzinando enquanto tal monstro passa na frente, já em outro vídeo parece ter sido gravado de um apartamento, o cinegrafista filma o monstro caminhando na rua em frente de sua casa. Algumas pessoas chegaram a afirmar que o monstro seria um Alien. E você acredita que seria um monstro alienígena? Comenta ai.

FANTASMA DO CANAVIAL

O caso mais recente que viralizou na internet assustou os moradores do interior de São Paulo, para ser mais exato o fato aconteceu em março de 2021. Segundo informações um trabalhador estaria fazendo entregas de cestas básicas em sítios da região de Frutal, o cinegrafista se deparou com algo inusitado segundo ele era o fantasma de uma garota. Nas imagens podemos ver que o homem dirigia em uma estrada de terra no meio de uma plantação de cana. No vídeo a pessoa que estava gravando ainda relata: Se quiseram me assustar, assustaram. Após a menina voltar para o canavial a policia local foi acionada para que fossem feito buscas no local e até o momento nenhuma informação foi divulgada.

