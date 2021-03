Federação das Indústrias parabeniza novo secretário de Produção e Agronegócio do Acre

A Federação das Indústrias do Acre (Fieac) parabenizou, por meio de nota, o novo secretário de estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Nenê Junqueira. Ele foi nomeado nesta sexta-feira (26) pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) em substituição ao médico veterinário Edivan Azevedo, exonerado na mesma data.

Leia a íntegra da nota:

Ao ContilNet, o secretário diz ter ficado feliz ao ver que seu trabalho à frente do Sindicarnes ter sido reconhecido pela federação e seu presidente, José Adriano. “Isso que nos incentiva a seguir trabalhando em prol do desenvolvimento do nosso estado. Sou grato a todos os sindicatos filiados à Fieac pela acolhida que me deram nesse período”, comentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários