FFAC agenda reunião com clubes para resolver impasse sobre início do Campeonato Acreano

Com os clubes impedidos de realizar treinamentos por conta de decreto governamental em virtude da pandemia do novo coronavírus no Acre e a abertura do Campeonato Acreano feminino e masculino marcada para sábado (6) e domingo (7), respectivamente, a Federação de Futebol (FFAC) decidiu realizar uma reunião com os representantes das equipes para definir o impasse sobre o início ou não dos estaduais.

O encontro será realizado na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, em Rio Branco, nesta quinta-feira (4), a partir das 16h.

No estadual feminino, quatro equipes estão confirmadas para disputar o título. No masculino, a briga pela taça terá nove equipes.

A possibilidade no encontro é de que o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, sugira novas datas para início das duas competições, caso o adiamento seja confirmado.

O Acre está classificado na faixa vermelha por conta da pandemia do novo coronavírus, classificação que foi atualizada na última segunda-feira.

Conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na segunda, o futebol segue como uma das atividades que não pode ser realizada, pelo menos, até 9 de março.

