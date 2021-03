FFAC e clubes se reúnem nesta quinta-feira para discutir futuro do Acreano 2021

Federação de Futebol do Acre marca reunião com dirigentes das equipes às 16h, na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, em Rio Branco

Para discutir a indefinição do Campeonato Acreano 2021, representantes da Federação de Futebol do Acre (FFAC) e dos clubes se reúnem nesta quinta-feira (25), na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, em Rio Branco (AC), a partir das 16h.

Sem a liberação do Comitê Estadual de Combate à Covid-19, os dirigentes buscam alternativas para tentar a liberação do futebol no Acre.

Recentemente, uma reunião com o governador Gladson Cameli foi proposta, mas o encontro com o chefe do poder executivo ainda não saiu do papel.

Diante do cenário crítico da pandemia no Acre, a possibilidade ventilada nos bastidores nas últimas semanas de suspender o estadual até o fim do primeiro semestre deve ser colocada em pauta.

O estadual desta temporada estava previsto para começar no dia 7 de março, mas as restrições impostas pela bandeira vermelha da pandemia, a mais restritiva, impediu os clubes de promoverem treinamentos coletivos e jogos serem realizados.

(Foto: Kelton Pinho)

