Fila de espera por UTI Covid sobe para 136 e pacientes começam a morrer em UPA de Rondônia

Em Ariquemes (RO), a 200 quilômetros de Porto Velho, cinco pacientes morreram na UPA enquanto aguardavam vaga em UTI. Segundo a prefeitura, dois pacientes foram a óbito na segunda-feira e os outros três nesta terça-feira. Ao todo, a cidade tem 14 pessoas com Covid na fila de espera por UTI.

“O Amazonas ainda não tem reserva de leitos suficiente para receber pacientes de outros estados. A recepção de dois pacientes de Rondônia no último fim de semana foi uma ação emergencial e ainda não pode ser relacionada à operação que o Estado estuda realizar para auxiliar Rondônia”, informou o governo do Amazonas.

Outra medida emergencial do governo de Rondônia, para reduzir a fila de espera, foi firmar convênios com outros hospitais e contratar mais leitos de UTIs.

Em Cacoal, por exemplo, foi aberta uma licitação para tentar conseguir mais 20 leitos na rede privada. A Sesau também está anunciando processo seletivo para contratar mais médicos, com salários que chegam a R$ 3,9 mil para cada plantão.

Conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira, 12 dos principais hospitais públicos do estado seguem com as UTIs 100% lotadas.