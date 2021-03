Filho de Chico Mendes agora faz parte da gestão do prefeito Tião Bocalom, na capital

NOVAS MEDIDAS

O novo decreto do governador Gladson Cameli flexibilizando a reabertura do comércio, com restrições de dias, horário e capacidade de atendimento, reascendeu o debate entre os defensores da reabertura total do comércio e os que torcem pelo fechamento total.

SEMPRE VÃO RECLAMAR

A verdade é que político nenhum vai conseguir agradar a todos. Em todo país as medidas são questionadas, assim que o governo do local baixa novo decreto. Gladson tentou encontrar um meio termo, mas a turma que gosta de reclamar vai sempre encontrar motivo.

PRODUZIR PARA EMPREGAR

A nomeação do filho do líder ambientalista Chico Mendes, Sandino, na Prefeitura de Rio Branco, para trabalhar na área de Produção Familiar não me parece estranha. Se tem competência para ocupar a função, pois que assuma e faça um bom trabalho. Chico Mendes foi um dos fundadores do PT, por isso para alguns a notícia intrigue, mas não quer dizer que o fato obrigue seus descendentes a trilharem o mesmo caminho político.

BOA AÇÃO

Quem também vem fazendo um trabalho importante para amenizar o sofrimento das famílias carentes vitimadas pelas enchentes nos municípios é o casal de deputados comunistas, Edvaldo e Perpértua. Eles estiveram no município de Rodrigues Alves e entregaram centenas de cestas básicas e água potável. Como disse em colunas anteriores, quem tem fome não pode esperar até que políticas públicas de médio e longo prazo se efetivem.

MAIS UMA SUBIDA NO PREÇO

Preparem o bolso! A Petrobrás anunciou que o gás, a gasolina e o diesel terão aumento, aliás, o quinto do ano. Situação vai ficando cada vez mais difícil para os trabalhadores, que estão na labuta vendo o salário diminuir dia a dia com a elevação permanente dos preços. Estamos trabalhando para sobreviver.

MUITO GOGÓ

Admiro de verdade que ainda defende o governo federal com unas e dentes. É preciso muito argumento e jogo de cintura para fazer essa defesa.

NÃO SE ENTENDEM

Outro debate que divide a internet e anima quem assiste é o dos defensores de Ciro Gomes e os do PT. Para um grupo, Haddad perdeu a eleição de 2018 pois o ex-governador do Ceará saiu no país durante o segundo turno, e para o outro grupo, a esquerda precisa se reinventar, parar de orbitar em torno do PT. Desse jeito é difícil a tal Frente Ampla sair do papel.

O MITO AGRADECE

No meio desse siribolo todo, quem ganha é Bolsonaro, que permanece como incendiário, fazendo o jogo de cena que sua militância adora. Se tem uma coisa que ele sabe fazer bem é trabalhar sua imagem de “mito” no meio da extrema-direita.

ENCHENTE EM SENA MADUREIRA

A imagens do estrago deixado pela enchente em Sena Madureira são chocantes. Mais de 5 mil famílias foram atingidos e o município ficou praticamente todo submerso. Para se recuperar, o município precisará da ajuda de todos, de políticos a empresários.

UM ALÍVIO PARA O BOLSO

A Prefeitura de Rio Branco lançou na semana passada o novo programa de Recuperação Fiscal (Refis) do município, com parcelamento de dívidas em até 72 vezes. Bola dentro de Bocalom. No momento delicado que vivemos, pequenos empresários e os cidadãos comuns estão fazendo o possível e o impossível para pagar as contas. Agora cabe à Câmara aprovar a matéria.

JOVEM PREPARADA

A campanha eleitoral de 2020 nos apresentou bons nome para o futuro político de Rio Branco, um deles foi o da psicóloga Maísa Naluy. Com uma campanha alegre, propositiva e de estética moderna, ela não conquistou uma vaga na Câmara, mas trouxe boas pautas para discussão. Torço muito para que quadros qualificados como ela cheguem logo nos espaços de poder. O parlamento só tem a ganhar.

TÁ LIBERADO

Quem anda pela praça ao lado do Supermercado Pague Pouco da rua Leblon, rotineiramente se depara com uma banca de Jogo do Bicho. Isso mesmo, em praça pública, sob a luz do sol, dividindo espaço com os vendedores de AcreCap. Quem será o Castor de Andrade do Acre?

O REI DO RIO

Aos que não conhecem a história de Castor de Andrade, indico a série Doutor Castor, no Globoplay. Ela conta a vida do contraventor, presidente do Bangu e da escola de samba Mocidade.

PRESENTE FRUTO DO PASSADO

Mais que um passeio no Rio de Janeiro da década de 80, da malandragem, entendemos um pouco da trajetória feita para o estado chegar ao caos político atual, onde seis governadores do Estado foram presos nos últimos cinco anos.

Boa semana a todos!

