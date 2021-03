Filho e esposa homenageiam pastor Rodson, vítima da covid: “Sonhava em ser avô”

Após a morte de um dos pastores mais conhecidos de Rio Branco, Rodson Souza, vítima da covid-19, o seu filho, Tallison Bernardo Souza, usou as redes sociais para fazer uma breve homenagem ao pai.

“Obrigado pai por 24 anos está ao meu lado, me ensinando, me amando, me corrigindo. Obrigado por ter sido meu herói! Hoje eu sou o que sou, é por sua causa”, escreveu.

Robson morreu após dias de internação, depois de complicações geradas pela doença.

“A dor da sua partida não passa e nem sei se vai passar. Mas a chegada de tantas mensagens de pessoas para quem você já fez bem, isso me faz o meu orgulho ser ainda maior do legado que você deixou”, continuou.

Na ocasião, o filho disse ainda que o pai sonhava em ser avô.

“Infelizmente, você não conseguiu ver o seu tão esperado neto, que tanto sonhou. Mas pode ter certeza que ele terá nosso sangue forte e guerreiro. Te amo para sempre!”, finalizou.

A esposa de Rodson, Orquídia Craveiro, também fez sua homenagem nas redes sociais. Os dois faziam 29 anos de casados.

“Dedicou a vida para cuidar de mim e dar o melhor aos filhos Tallita Craveiro e Tallison Bernardo Souza. Seu último EU TE AMO foi antes de entrar na UTI! Dedicou a vida ao chamado, um apaixonado pelo altar de Deus. Meu amigo, meu rei, meu bem, meu amor e pastor. Até breve, MEU BEM”, finalizou.

