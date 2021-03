Filhos de Britney Spears estão maiores que a mãe. Veja a foto raríssima

Há vários anos que a cantora, de 39 anos, deixou de partilhar com frequência fotografias dos filhos, foi por isso com muita surpresa que os fãs receberam a imagem

“Étão louco como o tempo voa”, é desta forma que Britney Spears inicia a legenda de uma rara fotografia postada na madrugada desta terça-feira em sua conta oficial do Instagram.

Trata-se de fato de uma imagem que mostra a passagem do tempo, refletida no crescimento dos seus dois filhos: Sean Federline, de 15 anos, e Jayden, de 14.

Há vários anos que a cantora, de 39 anos, deixou de partilhar com frequência fotografias dos filhos, foi por isso com muita surpresa que os fãs receberam a imagem… onde é possível ver que os dois adolescentes já estão mais altos que a mãe.

“Os meus meninos estão tão grandes. Eu sei, eu sei, é muito difícil para qualquer mãe, especialmente mãe de meninos, vê-los crescer tão rápido”, continua.

Britney realça a sorte que tem por ter dois meninos “tão cavalheiros e tão gentis”.

Por fim, a artista explica o motivo pelo qual não tem postado fotografias com os filhos:

“Eu não publicava fotos deles há algum tempo porque eles estão na idade em que querem expressar as suas próprias identidades e eu entendo”, diz, garantindo que fez um enorme esforço para conseguir uma descrição que não fosse deixar os rapazes envergonhados.

“Eles finalmente deixaram-me publicar [uma foto com eles]. Agora já não me sinto excluída e vou comemorar… Que merda, acho que mães legais não fazem isto… Ok, vou só ler um livro”, brincou ainda.

(Foto de capa: Reprodução/Notícias ao Minuto)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários