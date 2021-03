Fiocruz: mutação das variantes mais transmissíveis já domina 6 estados

Mutações semelhantes às da variante brasileira, britânica e sul-africana do coronavírus foram detectadas na maioria das amostras analisadas

A Fiocruz divulgou, nesta quinta (4/3), um comunicado técnico onde afirma ter detectado cepas com mutações semelhantes às da variante brasileira, britânica e sul-africana do coronavírus nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Foram analisadas mais de mil amostras com um novo protocolo de RT-PCR.

O teste não identifica exatamente qual é a cepa, apenas verifica a presença da mutação. O protocolo não substitui a necessidade de sequenciamento genético para definir exatamente quais são as variantes em circulação.

