Flamengo recebe proposta e avalia empréstimo do zagueiro Natan ao Bragantino

Diretoria vê com bons olhos a possibilidade da transferência, mas ainda não bateu o martelo. Presença do zagueiro no Fla-Flu de domingo é incerta

O Flamengo recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino de empréstimo do zagueiro Natan, de 20 anos, até o fim da temporada. A diretoria rubro-negra ainda não bateu o martelo, mas vê com bons olhos a possibilidade da transferência. A informação da oferta pelo jogador foi publicada primeiro pelo “UOL” e confirmada pelo ge.

Com a negociação em curso, não está garantida a presença de Natan no Fla-Flu do próximo domingo, no Maracanã, pela Taça Guanabara. O zagueiro foi lançado no profissional em 2020 e teve um ótimo início. Na reta final do Brasileiro, com Rogério Ceni, acabou sendo pouco utilizado.

Foto: Marcelo Cortes / CRF

