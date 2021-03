Flamengo usará contra o Macaé uniforme com homenagem ao título brasileiro; confira

O Flamengo vai usar neste sábado, na partida contra o Macaé, no Maracanã, um uniforme especial em homenagem ao título brasileiro conquistado na temporada 2020. A inscrição “Octacampeão brasileiro” ficará no lugar do patrocinador master, o BRB, que abriu mão do espaço nesta partida e terá sua marca exibida nas mangas.