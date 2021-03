Fora da Copa do Brasil, Atlético-AC não sabe o que é vencer há mais de 6 meses; veja retrospecto

Última vitória foi em 6 de setembro de 2020, quando bateu Vasco-AC por 3 a 0, no 2º turno do Acreano. Desde então, são oito derrotas e oito empates, 16 gols marcados e 35 sofridos

O Atlético-AC foi eliminado pelo Picos-PI na primeira fase da Copa do Brasil 2021 e, além de perder a oportunidade de embolsar mais de R$ 600 mil de premiação pela classificação à segunda fase, perdeu também a chance de colocar fim em um jejum que já dura mais de seis meses.

O Galo Carijó completou 16 partidas conseguir vencer. (Veja o retrospecto no fim desta matéria)

A última vez que o Atlético-AC conseguiu vencer foi sob o comando do técnico Carlos Roberto Júnior, em 6 de setembro de 2020.

Na oportunidade, o Galo Carijó venceu o Vasco-AC por 3 a 0, no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Acreano.

Desde então, o Atlético-AC tem oito empates e oito derrotas, contando jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde e Copa do Brasil. Foram 16 gols marcados e 35 sofridos em 10 partidas disputadas no Acre e outras seis fora de casa.

Técnicos sem sucesso em campo

Sem contar com o técnico Zé Marco, que é o atual treinador e tem apenas uma partida à frente da equipe, o Galo Carijó foi comandado por quatro nomes nesse período de seca: dois técnicos, um auxilar técnico e um preparador de goleiros.

Após saída do técnico Carlos Roberto Júnior, o treinador Everton Goiano assumiu a equipe na Série D e obteve três derrotas e um empate antes de pedir desligamento.

O auxiliar técnico Adriano Louzada comandou o Atlético-AC no empate contra o Ji-Paraná-RO, na primeira rodada, e na derrota para o Independente-PA, pela sexta rodada. Depois, pediu rescisão contratual.

À época, o preparador de goleiros Dorielson Mendes assumiu a equipe interinamente. Nas três rodadas seguintes da Série D, obteve dois empates e uma derrota.

Foi então que o Atlético-AC anunciou a chegada do técnico Márcio Parreiras, ex-Barcelona-RO. Ele também não teve sucesso e pediu liberação após duas derrotas e um empate à frente do time.

Nas duas rodadas finais da Série D, com o Atlético-AC já eliminado, Dorielson Mendes foi técnico interino novamente, mas não conseguiu frear o jejum de vitórias.

O Galo Carijó fechou a Série D com derrota e empate, respectivamente. Na primeira fase da Copa Verde, o preparador de goleiros também foi o comandante e viu o Atlético-AC perder para o Manaus-AM por 5 a 1, em casa.

Fora da Copa do Brasil, o Atlético-AC volta as atenções para o Campeonato Acreano, que segue indefinido por conta do decreto de emergência que impede futebol no Acre enquanto o estado está na faixa vermelha da pandemia da Covid-19, a mais restritiva. Na temporada, a equipe celeste tem vagas na Série D e Copa Verde 2021.

Retrospecto de jogos do Atlético-AC desde a última vitória

Campeonato Acreano

06/09/20: Atlético-AC 3 x 0 Vasco-AC

Série D

20/09/2020: Ji-Paraná-RO 1 x 1 Atlético-AC

26/09/2020: Atlético-AC 2 x 2 Bragantino-PA

01/10/2020: Rio Branco-AC 0 x 0 Atlético-AC

04/10/2020: Vilhenense-RO 1 x 1 Atlético-AC

10/10/2020: Atlético-AC 0 x 3 Galvez

14/10/2020: Independente-PA 4 x 1 Atlético-AC

17/10/2020: Atlético-AC 2 x 2 Fast-AM

21/10/2020: Fast-AM 1 x 0 Atlético-AC

25/10/2020: Atlético-AC 3 x 3 Independente-PA

31/10/2020: Galvez 2 x 0 Atlético-AC

08/11/2020: Atlético-AC 2 x 2 Vilhenense-RO

13/11/2020: Atlético-AC 1 x 2 Rio Branco-AC

23/11/2020: Bragantino-PA 4 x 0 Atlético-AC

28/11/2020: Atlético-AC 2 x 2 Ji-Paraná-RO

Copa Verde

25/01/2021: Atlético-AC 1 x 5 Manaus-AM

Copa do Brasil

17/03/2021: Picos-PI 1 x 0 Atlético-AC

(Foto: Marcelle Pires/Decom Bragantino-PA)

