Força Tática prende jovem por tráfico de drogas e fecha ‘bocada’ em Tarauacá

A jovem Maria Regiana Amorim da Paixão, 20 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (22), na Rua Manoel Vieira da Cunha, no bairro Cohab, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Policiais militares da Força Tática do 7° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima que uma residência no bairro Cohab estava funcionando como boca de fumo. De posse das informações, as guarnições foram até o local para verificar a situação.

Ao chegar no local denunciado, os militares realizaram um cerco e viram um homem suspeito fugindo pela parte de trás da residência. Maria Regiana abriu a porta e autorizou a entrada dos militares na casa. Em um dos quartos foram encontradas 12 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 16 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 49,00, oriundo das vendas dos entorpecentes.

Ao ser perguntada sobre quem seria o dono dos entorpecentes, a jovem assumiu que era dela. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à delegacia para os devidos procedimentos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários