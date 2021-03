FPF consulta e governador do RJ autoriza jogos do Paulistão no estado

A Federação Paulista de Futebol (FPF) fez uma consulta formal à secretaria de Esportes do Rio a respeito da realização de jogos do Campeonato Paulista no Estado. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse não se opor à ideia.

“O Rio de Janeiro está de braços abertos ao futebol paulista”, disse o secretário de esportes Leandro Alves ao pedido da FPF.

Foto: CESAR GRECO/S.E. Palmeiras

