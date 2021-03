Frank rebate críticas e diz que aquisição do Remdesivir é papel do governo 

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, resolveu rebater o recado dado pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), para cancelar a cloroquina e ivermectina e adquirir o Remdesivir – medicamento autorizado pela Anvisa para auxíliar no tratamento da Covid-19.

Em nota encaminhada ao ContilNet na manhã desta segunda-feira (15), o gestor de saúde destacou que Remdesivir é uma medicação indicada para pacientes internados, sua ação é para pacientes com agravo e tem como finalidade diminuir o tempo de internação.

“Esse remédio não atende a atenção primária da rede pública de Saúde, visto que trabalhamos com a fase inicial do Covid 19 e em casos de agravos, encaminhamos esse paciente para internação na rede de média e alta complexidade, que é responsabilidade do estado”, explicou.

