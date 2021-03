Friale diz que Acre pode ter temporais e queda de ganizo entre quinta e sábado

A previsão do pesquisador Davi Friale é que o tempo começa a mudar nesta quinta-feira (18) no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas (sul e oeste), Bolívia (planícies) e Peru (selva). “A quinta-feira (18) começa quente e abafada, mas o tempo muda logo em seguida, com alta probabilidade de temporais de chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo. Na sexta-feira (19), chove na maior parte do Acre, com a temperatura amena”, afirmou o pesquisador em seu site, O Tempo Aqui.

Segundo Friale, a mudança ocorre por conta de uma aproximação de uma fraca frente fria e a formação de um centro de baixa pressão atmosférica, que deixarão o tempo extremamente instável, com alta probabilidade de temporais.

O pesquisador faz ainda um alerta para a população. “Tendo em vista as condições de mau tempo que se aproximam, alertamos a população e as autoridades para a possibilidade de transtornos, como rápida inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios. Assim, é importante que todos fique atentos quando surgirem nuvens carregadas, a fim de evitarem maiores prejuízos ou transtornos” finaliza.

