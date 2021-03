Davi Friale prevê chegada de frente fria no Acre na próxima segunda-feira

O pesquisador Davi Friale anunciou nesta quinta-feira (18) que uma frente fria chega ao Acre na próxima segunda-feira (22).

“Não será forte, mas de intensidade fraca”, explicou Friale.

A temperatura diminuirá sensivelmente com mínimas entre 16 e 18ºC, no leste e no sul do Acre, onde estão, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e Sena Madureira.

As máximas, durante o dia, deverão ficar abaixo de 24ºC. Com a friagem, as chuvas também chegam no mesmo período, em todo o Estado.

