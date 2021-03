Frotas de ônibus serão reduzidas em mais de 50% aos fins de semana e feriado

Durante o período, todas as linhas vão contar com um total de 22 ônibus

A Superintendência Municipal de Trânsito (RBtrans) decidiu nesta semana que 58% da frota de ônibus em Rio Branco serão reduzidos aos fins de semana e feriados, durante o decreto governamental que proíbe o funcionamento de vários serviços no Estado.

A medida, que tem como objetivo conter a pandemia do coronavírus, já passa a valer a partir deste sábado (13). A frota já está reduzida desde o início da pandemia.

Durante o período, todas as linhas vão contar com um total de 22 ônibus. Cada uma com apenas 1 carro, com excessão da Transacreana, que terá dois.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários