Funcionário da Uninorte se emociona ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19

O servidor Sebastião Soares da Silva, que trabalha no Centro Universitário Uninorte no setor do almoxarifado, aos 70 anos, recebeu sua primeira dose da vacina contra a COVID na manhã desta quinta-feira, 18, no posto de saúde Barral y Barral.

O senhor Soares, que já foi vítima da COVID-19 no início deste ano, não consegue conter a alegria e a emoção de ter recebido sua primeira dose da vacinação hoje. “Nem imagina o tamanho da alegria que estou hoje. Estou muito feliz.”, conta Soares. Depois de pensar que não sobreviveria nessa guerra contra o vírus, Sebastião Soares sente como se estivesse recebendo uma nova chance e espera que a vacina possa chegar logo para todos. “Parece algo simples, mas é grandioso. Hoje eu estou completando mais um dia de vida.”, revela. Sobre aqueles que estiveram ao seu lado, ele finaliza dizendo “Na Uninorte eu não tenho amigos, ali eu criei uma outra família.”

Em contrapartida, o gestor de Sebastião, Juliano Gregolis, que desempenha a função de gerenciamento do campus, alega estar muito aliviado pelo senhor Sr. Soares e enxerga na vacina uma esperança para suprimir esse vírus que atinge o mundo. “O sentimento é de alívio, de que essa pandemia possa ser erradicada.”, afirma Gregolis.

A Uninorte está comprometida com a saúde da população e se orgulha ao ver a emoção das pessoas ao receber a primeira dose da vacina, que simboliza um ponto de esperança nesse meio pandêmico em que o mundo está introduzido.

