Galvão Bueno é vacinado contra covid-19 e anuncia volta à Globo; saiba quando

O narrador de 70 anos foi imunizado na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul, onde possui uma residência

Galvão Bueno compartilhou um vídeo do momento em que recebeu a vacina contra covid-19 nesta sexta-feira (12). O narrador de 70 anos foi imunizado na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul, onde possui uma residência, e já afirmou que deve voltar ao trabalho na Globo no mês de abril deste ano.

“Estou até emocionado. Chegou o meu dia de tomar vacina. Chegou a minha vez, um momento tão esperado! Muita emoção! Vacina é esperança!”, afirmou. Galvão ainda fez planos de seu retorno presencial à Globo e ao SporTV: “Em abril, já estou de volta trabalhando, se Deus quiser.”

Leia mais em UOL, clique AQUI!

Foto: REPRODUÇÃO/TWITTER

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários