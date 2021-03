Galvez embarca rumo a Cuiabá para encarar Atlético-GO na Copa do Brasil

Delegação do Imperador vai até Porto Velho de ônibus e de lá embarca em avião para capital do Mato Grosso. Jogo é quarta-feira, na Arena Pantanal

O Galvez está a caminho de Cuiabá (MT), onde vai enfrentar o Atlético-GO pela primeira fase da Copa do Brasil, quarta-feira (17), na Arena Pantanal.

A delegação do Imperador embarcou em um ônibus no início da tarde desta segunda-feira (15), em Rio Branco (AC), com destino a Porto Velho, onde deve chegar durante a noite.

A delegação vai passar a noite na capital de Rondônia. Na manhã desta terça-feira (16), o treinador Paulo Roberto de Oliveira deve comandar um treino no campo do Rondoniense.

Durante a tarde, o time embarca em um avião rumo a Cuiabá.

Ao todo, 18 atletas e cinco integrantes da comissão técnica compõem a delegação. Os testes da Covid-19 em atletas e comissão técnica foram realizados na última sexta-feira (13) e não houve resultados positivos.

O Galvez é o mandante da partida, mas não pode jogar no Acre porque o estado está classificado na faixa vermelha por causa da pandemia do novo coronavírus, o que proíbe a realização do futebol.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Para se classificar, o Imperador vai precisar vencer o jogo.

O Atlético-GO joga pelo empate para ir à segunda fase. O jogo será às 17h (de Brasília). Quem avançar enfrenta Santa Cruz-RS ou Joinville na próxima fase.

Confira a relação de atletas e outros integrantes da delegação acreana

Goleiros: Wadson e Rander

Laterais: Thomas (D) e Giovani (E)

Zagueiros: Marcelo Felber, Marcus Vinícius, Anderson TK

Volantes/meias: Lucas, Neto, Weverton, Giovani, Adriano e Anthony

Atacantes: Matheus Morais, Felipe, Radames, Rodrigo e Thiago

Técnico: Paulo Roberto de Oliveira

Preparador físico/Auxiliar: Jader de Andrade

Preparador de Goleiros: Ofleiby de Oliveira

Diretor de Futebol: Ulisses Torres

(Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

