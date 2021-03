Gamer de 8 anos assina contrato de R$ 185 mil para jogar Fortnite

O americano Joseph Deen, de 8 anos, assinou um contrato de 33 mil dólares (cerca de R$ 185 mil) para se tornar jogador profissional de Fortnite, o segundo mais jovem.

Em dezembro de 2020, ele foi convidado a se juntar a equipe profissional Team 33 e junto da alta quantia, Joseph ganhou um computador de alta velocidade e poderá treinar na sede da equipe, em Hollywood.

“Eu me senti incrível quando me ofereceram o contrato. Pensava muito em ser um jogador profissional, mas ninguém me levou a sério até o Team 33 aparecer”, contou o jovem gamer à BBC.

Foto: Reprodução/Team 33

