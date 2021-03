Ganhador da Mega da Virada tem menos de uma semana para não perder prêmio de R$ 162 milhões

Um dos vencedores da Mega da Virada pode perder o prêmio de R$ 162.625.108,22 a que tem direito.

Isso porque o prazo para retirar o dinheiro expira na próxima quarta-feira (31) e o apostador ganhador da capital paulista ainda não sacou o prêmio. O outro vencedor, um apostador de Aracaju (SE), já retirou o dinheiro. Duas apostas acertaram as seis dezenas.

De acordo com a Caixa, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. Caso o apostador não se apresente, os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das loterias da Caixa. Foram R$ 352,2 milhões para quem acertasse seis números. Duas apostas cravaram as seis dezenas sorteadas: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

