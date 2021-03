Gehlen Diniz pede prioridade na vacinação para policiais e operadores da Segurança Pública

Entre Abril e Novembro do ano passado, 25 mil policiais foram afastados de suas funções após serem acometidos pela Covid

Durante sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), pediu prioridade na vacinação para os operadores da Segurança Pública, notadamente os Policiais Militares, Civis, Penais, dentre outros. Gehlen integra a Comissão Especial da Aleac que acompanha as medidas adotadas contra a Covid-19.

Ele disse que o Estado, em alguns pontos, não pode ser guiado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). “Esse Plano estabelece que primeiro sejam vacinados os presos e só depois os policiais. Defendo prioridade na vacinação para os policiais que não pararam suas atividades, continuam fazendo abordagens, cumprindo mandados, dentre outras funções. O risco de um policial contrair a Covid é 10 vezes mais do que um cidadão comum. É esse pedido que iremos apresentar junto ao governador”, disse Gehlen Diniz.

De acordo com levantamento, no período compreendido entre Abril e Novembro do ano passado, 25 mil policiais foram afastados de suas funções após serem acometidos pela Covid.

