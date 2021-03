Ginasta tira 10 perfeito usando máscara e performance viraliza na internet

Há pouco mais de um ano, com o início da pandemia do novo coronavírus, as máscaras passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas em todo o mundo. Mas é provável que poucos tenham se adaptado tão bem à proteção quanto a ginasta australiana Emi Watterson, que compete pela Universidade da Califórnia. Na última semana, ela conquistou a internet ao tirar um 10 perfeito nas barras assimétricas enquanto usava o acessório.

A rotina impecável de Watterson rendeu a primeira nota máxima de sua carreira e foi o destaque do confronto com a UCLA – o vídeo da apresentação da ginasta já foi assistido mais de 550 mil vezes.

Foto: Olympic Channel

