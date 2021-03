Gladson anula nomeação de Roxinho e nomeia Renê Fontes na diretoria do Imac 

O governador Gladson Cameli anulou a nomeação de Júlio César Moura de Farias, o Roxinho, do cargo de diretor no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (9).

No lugar de Roxinho, Cameli nomeou o agente penitenciário Renê Fontes, que deverá assumir a função no órgão.

