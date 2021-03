Gladson anuncia chegada de mais de 20 mil doses de vacinas no Acre nesta quarta

Para ele é fundamental reconhecer o esforço do governo no envio das vacinas

O governador Gladson Cameli declarou por meio de live em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (24), que o governo federal vai enviar mais um lote de vacinas para que o Acre possa dar continuidade ao plano de imunização.

“Sábado recebemos quase 40 mil doses, hoje está previsto chegar uma quantidade expressiva de vacinas, não quero falar em números, mas acho que deve ser mais de 20 mil imunizantes”, ressaltou.

De acordo com o chefe do executivo, é fundamental reconhecer o esforço do governo no envio das vacinas.

