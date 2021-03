Gladson defende vacinação imediata de servidores da segurança no Acre 

O governador Gladson Cameli usou as redes sociais nesta quarta-feira (24), para defender a imunização imediata dos servidores da segurança pública no Estado do Acre, que segundo ele, estão na linha de frente da pandemia, ajudando na fiscalização das medidas restritivas.

“Precisamos que esses profissionais sejam vacinados imediatamente como forma de prevenção e proteção da vida. Só assim vamos evitar que mais servidores da área sejam afastados de suas funções por conta da doença. Esse é um desejo meu e de todo o governo do Estado”, declarou.

Cameli destacou que o secretário de Justiça e Segurança, Paulo Cézar Santos, levou essa questão até o Ministério Público do Acre para uma manifestação, por meio de recomendação do Poder Executivo, como forma de buscar apoio na causa.

“Queremos sensibilizar as autoridades para a imediata vacinação dos servidores da Segurança que não foram incluídos no grupo prioritário da primeira fase do Plano Nacional de Imunização”, destacou.

