Cameli diz que é preciso encerrar politicagem: “Eleições só ano que vem, se estivermos vivos”

O governador Gladson Cameli declarou, em uma entrevista na rádio Aldeia em Sena Madureira, que os políticos interessados em concorrer nas eleições estaduais precisam parar de fazer politicagem e pensar na população, que vive em meio a uma gravíssima crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus.

Indignado com as críticas acerca da lenta vacinação, ocupação de leitos nos hospitais e reclamação pela falta de convocação dos aprovados em cadastro de reserva, Cameli sugeriu que os parlamentares possam pensar nos servidores de saúde que estão sobrecarregados. “Vamos parar de tá arrumando politicagem, primeiro que as eleições é só no ano que vem, segundo, temos que saber se estaremos vivos”, desabafou.

Em relação ao decreto de medidas restritivas, incluindo lockdown aos fins de semana, o gestor deixou claro que não havia outra solução. “Não adianta vim querer reclamar que não vai resolver, peço a compreensão de todos”, finalizou.

