Gladson diz que exame para covid-19 pode ter dado errado: “Estou aguardando o outro”

Cameli disse que seu estado de saúde é ótimo. "Estou com a saúde de um bebê", comentou

O governador Gladson Cameli declarou ao ContilNet nesta quarta-feira (3) que o exame que detectou a presença do coronavírus no seu organismo pode ter dado errado e, com isso, um novo exame foi feito.

“Fiz exames e não consta mais as taxas de detecção de anticorpos IgM e IgG produzidos pelo organismo contra o vírus. Fiz novos exames e estou esperando para saber se já posso tocar o barco. Eu acho que pode ter dado até negativo. Vamos aguardar”, argumentou.

Cameli disse que se encontra em sua residência na companhia da primeira-dama, Ana Paula Cameli, porém, isolado em seu quarto. O herdeiro da família, Guilherme Cameli, está sob os cuidados da avó. Segundo ele, seu estado de saúde é ótimo. “Estou com a saúde de um bebê”, comentou.

O teste molecular (RT-PCR) para identificar a presença do RNA viral no organismo na fase aguda da infecção foi feito na segunda-feira (1) e o resultado saiu no mesmo dia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários