Gladson diz que fará show para a população quando concluir a vacinação contra a covid-19

O governador Gladson Cameli (PP) garantiu, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (31), que além dos policiais, também irá vacinar contra a covid-19 os profissionais da imprensa que atuam na cobertura da pandemia.

O chefe do executivo estadual disse, ainda, que quando concluir a campanha de imunização irá fazer um show e chamar todas as pessoas para as ruas.

Aos jornalistas, o governador disse o seguinte: “Irei garantir, no que depender de mim, farei o que for preciso para que vocês sejam vacinados, até porque vocês estão aqui divulgando o que tenho feito. Meu maior sonho é poder tirar essa máscara. E quero fazer um show quando isso tudo passar e convocar a população para que saiam às ruas”.

