Gladson e Bittar discutem construção de casas populares e investimentos na Saúde

O governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene, e o secretário de Infraestrutura, Ítalo César Soares, se encontraram com o senador Marcio Bittar (MDB) nesta quinta-feira (11) para tratar dos investimentos do governo federal no Acre, mediados pelo relator do orçamento de 2021.

O senador promoveu o encontro para escutar do chefe de executivo acreano e dos secretários as necessidades mais urgentes do Estado, nos mais variados seguimentos.

Na ocasião, Gladson pediu a Bittar que, na conversa com o ministro da Saúde, Ricardo Pazuello, garanta mais recursos para aumentar o número de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e pagar os profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

“Reconhecemos, Marcio, que você tem contribuído muito para o avanço desse Estado no combate à pandemia, mas queremos sugerir que converse com o ministro e garanta mais recursos para ampliar as vagas na UTI e pagar os profissionais”, destacou.

“Quando eu construo mais UTIs, preciso me preocupar também com quem vai cuidar dessas pessoas. Além de insumos, medicações e infraestrutura, o Estado também gasta com o pagamento dos profissionais de Saúde, que estão muito cansados nesse momento, por conta do triste cenário que enfrentamos”, explicou.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, reforçou as pautas, agradeceu o senador por todo empenho e também falou sobre a necessidade de mais cilindros de oxigênio.

“Quero reforçar aqui o que já foi dito pelo governador e dizer que somos muito gratos, senador, por todo empenho do senhor, que tem feito tanto pela Saúde do Acre. Precisamos também de mais cilindros de oxigênio”, comentou Alysson Bestene.

Bittar garantiu que levará os pedidos ao ministro Pazuello e fará o possível para atendê-los.

Casas populares para os acreanos

Na ocasião, Bittar destacou que já está em tratativas com o Governo Federal para iniciar o projeto, nos próximos meses, da construção de centenas de casas populares para a população de baixa renda na Capital e no interior do Acre.

“A proposta é que a gente consiga entregar pelo menos 100 casas em cada um dos municípios, ofertando à população de baixa renda a possibilidade de ter um lugar seguro pra morar, pagando um valor acessível por isso. Diante dessas enchentes que enfrentamos, temos que ter um olhar especial para os municípios de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, que foram drasticamente afetados”, frisou o senador.

Infraestrutura

Ao conversar com o secretário Ítalo César Soares, Bittar também falou sobre os investimentos no maquinário utilizado nas obras de infraestrutura do Estado, além da construção da Ponte do Segundo Distrito em Sena Madureira e da pavimentação de ruas nas cidades do interior.

