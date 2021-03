Gladson mal anunciou que está curado da covid e já apareceu mais problema para resolver

E quando o problema vem do Ministério Público do Acre (MPAC), pior ainda é a coisa

PLACEBO

Hidroxicloroquina, Azitromicina e outros medicamentos que não servem para nada no tratamento contra Covid-19, fazem parte do “kit-covid”, que a Prefeitura de Rio Branco resolveu entregar para a população nos postos de saúde.

NEM A FÁBRICA RECOMENDA

A Merck, fabricante da Ivermectina, um dos remédios que integram o kit do Frank Lima, afirmou em nota divulgada em 4 de fevereiro deste ano que, “não há dados disponíveis que sustentem a eficácia do medicamento”.

INEFICÁCIA COMPROVADA

Inúmeros países já realizaram estudos comprovando que nenhum desses medicamentos oferecidos servem para tratamento da Covid-19, seja ele precoce ou não.

DESMIOLADOS

Se esses medicamentos servissem para o tratamento, país nenhum estaria buscando vacinar seus cidadãos. O único canto onde essas asneiras têm espaço é no Brasil, onde somos governados por irresponsáveis negacionistas. Pelo visto em Rio Branco temos gestores seguindo o mau exemplo. Quantas pessoas mais precisarão morrer para que entre na cabeça desse pessoal que precisamos é de vacina?

ACABOU

Falando em vacina, na manhã deste sábado, 6, o secretário de Saúde do município, Frank Lima, informou que a imunização dos idosos parou pois acabaram as doses disponíveis. Simples assim.

FALTA RIGIDEZ

Os responsáveis pela fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias deveriam ser mais rigorosos. O governo pode baixar o decreto que for, se não houver punição, pelo visto nada será resolvido. Ao circular por Rio Branco, sobretudo nos bairros, parece que tudo está normal.

MAIS UM POLÍTICO INFECTADO

Membro da Comissão Especial de Enfrentamento à Covid-19, deputado Roberto Duarte (MDB), testou positivo para a doença. Desde a última terça-feira, ele e mais 4 parlamentares estavam juntos em caravana até o Juruá para fiscalizar as ações do Estado. A coluna deseja a pronta recuperação do combativo deputado.

PRÓXIMA DAS PESSOAS

Quem também está rodando o Acre é a senadora Mailza Gomes (Progressistas). Aliás, ela sempre está presente nos municípios. Desde quando assumiu o mandato deixado pelo governador Gladson Cameli, Mailza mostra que não é política de gabinete.

BUCHA ATRÁS DE BUCHA

Falando no governador Gladson Cameli, mal ele anunciou que já estava curado da Covid-19, já apareceu mais problema para ele resolver. E quando o problema vem do Ministério Público, pior ainda. O MP quer que o governador feche as igrejas durante o lockdown do próximo fim de semana.

MANDINGA

Biotônico Fontoura, Emulsão Scott e Ivermectina. De maneira curiosa, a jornalista Eliane Sinhasique postou uma foto nas redes sociais com esses três produtos falando do tempo em que morava no seringal, e disse que talvez tenha sido essa a fórmula para nunca ter pegado Malária, que era comum em sua comunidade naquela época. Será que a ex-deputada vai tá confiada no truque para, se pegar, curar a Covid-19 também? Fala, Pequena!

BOM EXEMPLO

O Papa Francisco está em viagem no Oriente Médio e na manhã deste sábado, 6, se reuniu com o principal clérigo muçulmano xiita do Iraque, o aiatolá Ali Al-Sistani. Essa é uma tentativa de fortalecer o diálogo entre a igreja Católica e o Islã. O líderes acreanos deveriam se inspirar em exemplos como esse, que mostram que baixar a guarda e buscar o construir pontes é mais vantajoso que derrubá-las.

