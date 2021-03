Gladson pede celeridade na execução de projetos para que obras saiam do papel

Responsável por coordenar a formulação de todo e qualquer planejamento da administração pública, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), periodicamente vem realizando reuniões de alinhamento estratégico, visando a eficiência na aplicação dos recursos, detectar possíveis entraves e ainda promover o fortalecimento institucional, com transparência nas ações e participação da sociedade.

Neste sábado, 6, a reunião de alinhamento aconteceu por videoconferência, na presença do governador do Estado, Gladson Cameli, que está em processo de tratamento e recuperação da Covid-19. Durante a reunião, a Seplag apresentou o andamento de todos os processos e convênios associados às obras previstas para acontecer em todo o Acre ainda este ano e também as medidas de acompanhamento e possibilidades de atuação operacional, que serão desenvolvidas em conjunto com outros órgãos e instituições de governo.

O governador pediu celeridade na execução dos projetos, para que o planejamento das obras saia do papel e se transforme em resultados. “Temos uma pandemia, mas também não podemos ficar parados. A população espera por melhorias e precisamos fazer nossa parte. Mais do que nunca a nossa equipe precisa estar alinhada para vencermos quaisquer embaraços e colocarmos em prática o andamento dessas obras. Não temos tempo a esperar, se colocarmos para rodar o que temos aqui é missão cumprida”, disse Gladson Cameli.

No total há aproximadamente R$ 200 milhões em obras que já estão licitadas e em processo de homologação e outros R$ 290 milhões para serem licitadas até maio. Nos próximos dias, o governador deverá fazer o anúncio de novas ordens de serviço, dando um start na execução de mais um pacote de obras para este ano.

“Apresentamos onde estão sendo alocados os recursos dos convênios firmados, qual o andamento desses recursos, seja na parte de obras ou de equipamentos e pactuamos as medidas que vamos adotar para reverter os recursos em obras o mais rápido possível. O governador tem pressa, e queremos dar celeridade na execução dos convênios e assim transformar os projetos em resultados sociais”, explicou Ricardo Brandão, secretário de Estado de Planejamento.

