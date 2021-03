Gladson prorroga cessão de ex-secretário do PT para prestar serviços ao governo da Bahia 

O governador Gladson Cameli resolveu prorrogar por mais um ano a cessão do ex-secretário de obras do governo Tião Viana (PT), Átila Pinheiro de Souza, para continuar prestando serviços ao governo do Estado da Bahia. O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial da última sexta-feira (12).

Átila pertence ao quadro de servidores efetivos da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e prestará serviços até dezembro de 2021 no estado do nordeste.

Entretanto, o decreto diz que Pinheiro se manterá no governo baiano mediante o compromisso de reembolso a ser efetuado pelo cessionário, no caso, o governo da Bahia.

