Gladson publica decreto sobre reabertura de lojas, bares, restaurantes e outros; confira

O governador Gladson Cameli, por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19, autorizou na manhã desta segunda-feira (1), a reabertura de parte do comércio, com algumas restrições.

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), passando a valer a partir da data de publicação.

Pelas regras divulgadas no decreto, as atividades devem funcionar apenas durante a semana.

Os estabelecimentos vão voltar a abrir com capacidade limitada de público e limite de horário de funcionamento.

“Fica determinada, durante os dias úteis da semana, em todo o território do Estado do Acre, a restrição no horário de funcionamento de todos os estabelecimentos e atividades comerciais com atendimento ao público, assim como de eventos em geral, que deverão permanecer fechados no período de 22h às 5h do dia seguinte, observadas ainda as seguintes restrições específicas por setor ou atividade”, diz trecho do decreto.

Restaurantes, bares, shoppings, parques públicos e demais setores devem voltar a abrir com capacidade de público e limite de funcionamento até às 22h.

VEJA COMO FICA CADA SERVIÇO NA FASE VERMELHA

