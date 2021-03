Gladson responde crítica de Rocha com anúncio de auxílio emergencial a famílias do AC

O governador Gladson Cameli resolveu responder neste sábado (27) o questionamento do vice-governador Wherles Rocha (PSL) sobre o lançamento do cartão de auxílio emergencial às famílias acreanas de baixa renda no Acre.

Rocha decidiu perguntar nos seus perfis nas redes sociais na manhã de hoje o que Cameli fez em relação ao auxílio prometido no ano passado.

Para o vice, os R$ 129 milhões enviados para o combate à epidemia do coronavírus deveriam ser investidos em recurso para as famílias atingidas pela crise financeira.

Em resposta, o chefe do executivo estadual disse que sua palavra será cumprida e garantiu que em abril o cartão entrará em funcionamento. “Vai ser lançado e deve começar a funcionar em abril”, declarou.

De acordo com uma nota enviada pela porta-voz do governo, jornalista Mirla Miranda, o auxílio “Cartão do Bem” foi uma proposta de governo do Estado do Acre, articulada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) para ajuda financeira às famílias que não tiveram acesso ao benefício do governo federal.

“Será uma ajuda de custo para alimentação por meio do fornecimento de cartão com crédito de três parcelas de aproximadamente 150 reais”, explicou.

Segundo ela, o cartão é uma concessão de benefícios eventuais de forma pecuniária, como medida de amenização de situações de vulnerabilidade e risco social.

Serão beneficiadas, aproximadamente, 18 mil famílias. Devido a isso, serão disponibilizadas 10 unidades de acolhimento beneficiadas, com atendimento direto a 250 pessoas, diariamente. O governo deve investir um recurso de R$ 9,5 milhões, oriundos do Banco Mundial.

