Gladson reúne lideranças de 8 partidos visando construção de base política para eleições 

O governador Gladson Cameli está focado na imunização dos acreanos contra o vírus da Covid-19, mas nos bastidores, já começa a se articular em busca da construção da base política visando a candidatura à reeleição em 2022.

A reportagem do ContilNet obteve informações de uma reunião com lideranças de oito partidos que devem integrar a base governista no próximo ano. As siglas partidárias são: Avante, Podemos, PV, DC, PMDB, Cidadania, PSC e PMN.

De acordo com informações de um dos dirigentes partidários presente na reunião, Cameli busca unir o maior número de aliados para compor a base do governo antes das eleições que ocorrem no ano que vem e, na disputa pelo Palácio Rio Branco poderá ter Gladson, tentando a reeeleição, contra o senador Sérgio Petecão (PSD), que esteve ao lado de Cameli em 2018.

A reunião foi intermediada pelo deputado estadual José Bestene (Progressistas) que já começou a articular o cenário do próximo pleito eleitoral. Vale lembrar que Bestene era o presidente do partido e foi fundamental na união da então oposição, que retornou ao governo do Acre após 20 anos de hegemonia petista.

