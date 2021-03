Gladson vai a Sena ver operação do Deracre nas ruas e recebe elogios de Mazinho

“Não vim aqui querer medir força com ninguém, vim aqui ajudar", disse o governador

O governador Gladson Cameli foi hoje a Sena Madureira lançar uma operação para ajudar na limpeza e reconstrução dos bairros atingidos pela enchente.

Cerca de 50 homens contratados pelo Deracre ‘invadiram’ o bairro Vitória, um dos mais populosos do município com caminhões e outras máquinas pesadas, onde fizeram um arrastão nos amontoados de lixos deixados pelas águas do Iaco.

O diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, disse ao ContilNet que a operação não tem dia para acabar. “Só iremos finalizar o serviço aqui em Sena quando todos os bairros estiveram limpos dos entulhos”, garantiu.

O governador Gladson Cameli, que estava acompanhado da primeira dama Ana Paula, entregou 300 cestas básicas à prefeitura de Sena disse que determinou ao Deracre e a outros órgãos do estado que continuem ajudando o município a se recuperar dos estragos causados pela cheia dos rios.

O prefeito Mazinho Serafim esteve no bairro Vitória, onde agradeceu o governador pelo apoio que ele tem dado à sua administração. “Agradeço de coração a ajuda que o senhor tem dado. É importante a gente se unir para ajudar a nossa sociedade. Meu irmão, estou satisfeito com sua ajuda. Agora tem uns fuxiqueiros de plantão que tentam atrapalhar o nosso trabalho”, disse o prefeito, que há poucos dias fez ironias ao governador ao blogueiro Hedislandis Gadelha: “Mais PT do que o Gladson não existe”.

“Não vim aqui querer medir força com ninguém, vim aqui ajudar. O Acre está precisando de ajuda, o mundo inteiro está precisando de ajuda. Precisamos estar unidos para enfrentar esse vírus e todas as outras dificuldades que hoje castigam a nossa população”, encerrou Cameli.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários