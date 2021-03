Gladson volta atrás e proíbe eventos religiosos aos fins de semana e feriados

Na semana, as agremiações religiosas só poderão funcionar até as 22 horas

O governador Gladson Cameli decretou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10), que os eventos religiosos de qualquer natureza passem a ser proibidos aos fins de semana e feriados em todo o território do Acre.

Em relação aos eventos na semana, esses também sofreram alteração, a partir de agora, só poderão funcionar até às 22 horas.

Em nota divulgada na terça-feira (9), Associação das Igrejas Evangélicas do Acre (Ameac) anunciou que as denominações que fazem parte do grupo já haviam decidido, em conjunto, não abrir durante os finais de semana e feriados.

