Gleici Damasceno participa do Altas Horas, aniversariantes e mais na coluna da Beth

Campeã do BBB Gleice Damasceno, participou do programa Altas Horas, belíssima de amarelo, bocão e harmonização facial

E-mail: [email protected]

Instagram: @beth_news_

Facebook: Beth News

Andreia Rodrigues em viagem a Campo Grande para o casamento de um familiar, curtindo o terceiro mês de gravidez de Maria Clara.

Valorizando os cachos sempre, a campeã do BBB Gleice Damasceno participou do programa Altas Horas, belíssima, de amarelo, bocão e harmonização facial. Brilha Acre!

Auxiliadora Gomes curtindo suas férias em Fortaleza no mood pandemia.

Gorete Almeida em pausa no home service e, como todos os brasileiros, esperando por dias melhores.

Que a atriz, cantora e ex BBB tem uma linha de maquiagem com Intense, todos sabem. Mas a linha ganhou NOVOS produtos, e, agora, 100% vegana, que veio agregar no movimento e conscientização sobre o meio-ambiente do Boticário, que já possui diversas iniciativas em prol do tema.

A Intense by Manu Gavassi com a cocriação da atriz foi a aposta do Boticário para dar um novo rosto a uma marca já conhecida pelo consumidor brasileiro. Criada em 2008, inicialmente como linha de batons, Intense passou por algumas reformulações e rebrandings até aqui, e agora vem ainda mais moderna e conectada com o público jovem.

A estrela roteiriza e dirige a campanha de Intense que está no ar. São 7 novos produtos dessa segunda cocriação da artista com o Boticário e passam agora a fazer parte do portfólio by Manu Gavassi a máscara de cílios BOOM!, o meu gloss favorito que traz efeito translúcido vinil, o lápis de olhos uvinha artística, uma caneta 4×1 para olhos e sobracelha, e ainda 3 glitters, sendo 2 em textura jelly que é mais uma inovação da marca. Para conhecer todas as novidades de Intense e Intense by Manu Gavassi acesse boticario.com.br/intense.

Amei o kit enviado pela equipe Banho de Cheiro e O Boticário.

Sem a presença dos amiguinhos, Maria Lúcia Progênito fez 15 aninhos fazendo questão do book by Halloween, seu tema preferido. A bruxinha mais linda!

É tendência a nova pochetinha de guardar a bolinha de ping pong ou para o homem que não tem muito o que carregar. É aquilo, pensavam que estava ruim em 2020 daí chega 2021!

Regina Santos no dia do seu aniversário e as flores simbolizam afeto e respeito a todas as mulheres pelo seu dia.

Letícia Fortes celebrou mais um giro no calendário, dia 3, isolada no sítio da família.

Minha afilhada Mariana curtindo férias com a família em Camboriú, Santa Catarina. Visitando um parque ecológico, fez questão de mostrar o quanto é corajosa indo na tirolesa e em todos os “perigosos” brinquedos. Dinda ama absurdo!

On Line

*Com o anuncio de lockdown em Rio Branco, os atacadista e supermercados ficaram com lotação máxima desde quarta-feira. As filas eram tamanhas que pareciam pessoas necessitadas em busca de doações. A diferença eram os carros de luxo nos estacionamentos. O coronavírus deve ter feito a festa!

*Cientificamente comprovado como um dos mais eficazes para evitar o contágio pelo novo coronavírus, junto à higienização com álcool gel e o uso de máscaras. O vírus não circula sozinho.

*Medidas restritivas com efeito de lockdown que estavam previstas para este final de semana, em todo o estado, foram adiadas para o próximo final de semana. O Decreto nº 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, foi adiado para o dia 13 de março de 2021, e marca então o início da vigência das medidas restritivas específicas aplicáveis durante os finais de semana e feriados.

*Na Alemanha o lockdown está acontecendo há mais de 3 meses e ainda será prorrogado, porque a diminuição dos casos de covid só começou após 1 mês e meio do lockdown e ainda não diminuiu o suficiente. Ainda acham que nos fins de semana vai funcionar. Façam-me rir!

*Com a VaChina pegaremos o maldito vírus chinês, mas seu estrago será menor em nosso corpo, segundo o Butantã. Queria saber se sobreviveremos à nova cepa de Manaus com essa vaChina de menos de 50% de eficácia.

*O Ministério Público do Acre, MPAC, apresentou a quantia de R$ 657.121,42 em doações de mais de 5 mil apoiadores de todo o país, para a Campanha SOS Acre, aos municípios afetados pelas cheias do rio Acre.

*Segundo um deputado federal que conheço, ainda não está claro se mães chefes de família receberão o auxílio emergencial em dobro. Tão pouco né, minha gente?

*Achávamos que os rendimentos do auxílio seriam isentos de tributação, porque não é uma renda, é um auxílio para manutenção das condições mínimas de vida. E então?

*E pensar que já fui mais iludida do que o Projota, achando que vai ganhar o BBB 21.

*Está triste demais ver a quantidade de luto no Facebook, por um parente, um amigo, um parceiro de trabalho. Por favor, fiquem em casa. É uma solicitação de internação a cada dois minutos e uma morte a cada 48 segundos.

*Quanto mais o Sars-CoV-2 circula, e se replica dentro dos seres humanos, maior a chance de ele acumular mutações e gerar novas cepas (via Ciência, Saúde e Sustentabilidade Estadão).

*A situação é, de fato, dramática. Mas a realidade se impôs. As vacinas vão chegar. Vamos nos proteger ao máximo e nos resguardar mentalmente. Um pouco de maturidade é necessário. Tem gente surtando. Calma pessoas da minha bolha ou não!

*O desrespeito a vida alheia, travestida de “minha liberdade de escolha”, nos trouxe ao recorde de mortes hoje, superando inclusive aos Estados Unidos. Somos hoje a escória do mundo.

Somos porque temos pessoas que se acham acima do resto do povo, não usam máscaras, se aglomeram, não querem a vacina, não estão nem aí com a vida alheia mas batem no peito e falam sobre amor (???).

Metáfora da lagarta

Os biólogos descobriram que dentro das células do tecido da lagarta existem células chamadas células imaginativas. Elas ressoam em uma frequência diferente. Além disso, elas são tão diferentes de outras células de verme que o sistema imunológico da lagarta pensa que são inimigos e tenta destruí-las. Mas novas células imaginativas continuam surgindo, e cada vez mais. De repente, o sistema imunológico da lagarta não consegue destruí-las rápido o suficiente e elas ficam mais fortes à medida que se conectam para formar uma massa crítica que reconhece sua missão a cumprir. O incrível nascimento de uma borboleta.

Em 1969, Margaret Mead disse: “Nunca devemos duvidar que um pequeno grupo de cidadãos motivados e determinados pode mudar o mundo. Certamente será assim que, apesar de tudo, nos encontramos.” Acredito firmemente, junto com muitos outros, que há uma efervescência evolucionária na estrutura da sociedade atual. Apesar do clamor do medo, da ganância, do consumo transbordante e da violência que se expressam nos tecidos da sociedade, existe uma união de homens e mulheres que podemos chamar de células imaginativas, que vão revelando um mundo diferente, uma transformação, uma metamorfose.

O poeta uruguaio Mario Benedetti escreveu: “E se um dia, ao acordarmos, percebermos que somos a maioria? Afirmo que as células imaginativas dominariam e tirariam a borboleta de um mundo de vermes”. Esta é a hora de acordar.

Grupos de células imaginativas estão se agrupando por toda parte; eles estão começando a se reconhecer; estão desenvolvendo as ferramentas organizacionais para aumentar o nível de consciência, para que se manifeste a próxima Etapa de nossa sociedade humana, para criar uma nova sociedade que, deixando de ser uma lagarta, se torna uma borboleta. Uma nova dimensão de Vida, uma sociedade mais compassiva e justa, uma humanidade com raízes de felicidade e compreensão mútua. Sejam células entusiastas!

Conecte-se com os outros. E vamos todos juntos construir uma Nova Humanidade! “

Deepak Chopra Deepak Chopra, médico indiano radicado nos EUA, utiliza-se de uma linda metáfora para fazer essa reflexão sobre o momento de transição que a humanidade está atravessando.

Beth Passos

Jornalista

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários