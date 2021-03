Glucosamina e Condroitina: Suplemento Para as Articulações

Independente de qual seja a causa, a Glucosamina e Condroitina são uma boa opção de suplemento para as articulações

Você sabe o que é Glucosamina e Condroitina? Apesar dos nomes um pouco difíceis, essas duas substâncias podem fazer a diferença na vida de quem sofre com dores e problemas nas articulações.

E esses problemas são comuns, atingindo não apenas pessoas idosas, mas praticantes de esportes, trabalhadores braçais e até pessoas que passam muito tempo sentadas.

Independente de qual seja a causa, a Glucosamina e Condroitina são uma boa opção de suplemento para as articulações. Pois, podem ajudar a amenizar as dores e combater doenças articulares, assim como pode ver no site da Sicon.

Pensando nisso, no artigo de hoje eu vou apresentar para você o que são Glucosamina e Condroitina, suas propriedades e benefícios.

Glucosamina e Condroitina: saiba o que são, e para que servem

Produzidas de forma natural pelo organismo, a Glucosamina e Condroitina são duas substâncias encontradas nas cartilagens e no líquido sinovial das articulações.

Ambas as substâncias também podem ser encontradas no esqueleto e na casca de animais da classe artrópodes, como as lagostas, e alguns insetos.

Portanto, por estarem naturalmente presentes nos tecidos do organismo humano, são eficazes em promover a saúde das articulações. Pois, servem principalmente para:

Manter a integridade das articulações;

Impedir a deterioração do tecido articular;

Amenizar o desgaste das articulações.

Em outras palavras, a Glucosamina e Condroitina ajudam as articulações a se manterem ilesas e fortes, mesmo em pessoas mais idosas e esportistas.

Como atuam no organismo?

Essas substâncias estão presentes em todas as cartilagens que revestem as articulações.

A cartilagem é um tecido resistente, porém mais macio e flexível que os ossos, de cor branca ou cinzenta. Presente no embrião como uma das primeiras estruturas do esqueleto humano, é através da cartilagem que se desenvolvem todos os nossos ossos.

E ao longo de toda a vida, as cartilagens continuam sendo fundamentais para preservar e garantir bom funcionamento das articulações.

A cartilagem é justamente o tecido que se encontra entre os ossos que formam o sistema articular. Em outras palavras, sem elas seria impossível fazer movimentos simples, pois o atrito entre ossos causaria dor e fraturas com muita facilidade.

Portanto, ao atuar nas cartilagens, a Glucosamina e Condroitina protegem as articulações de danos, impactos, desgastes e deterioração.

Quando é necessário suplementar?

A suplementação com Glucosamina e Condroitina normalmente costuma ser receitada por um médico, pois é mais comum nos casos de doenças das articulações.

Portanto, se você sofrer de problemas articulares, pode pedir essa opção de tratamento ao seu médico ou nutricionista.

Além disso, suplementar a Glucosamina e Condroitina pode ser uma boa escolha para idosos e esportistas, especialmente corredores de alta velocidade.

Pessoas que trabalham muito tempo na mesma posição, ou exercem atividades que forcem as articulações, também podem optar pela Glucosamina e Condroitina.

Mas, de uma forma geral, qualquer pessoa que sinta necessidade de proteger as articulações pode fazer o uso. Pois, a Glucosamina e Condroitina não costumam apresentar efeitos colaterais, e tem poucas contraindicações.

Interações complementar

Para ter melhores resultados, às vezes é necessário fazer um tratamento complementar para obter mais qualidade de vida mais rápido.

Cúrcuma:

A Cúcurma é um composto muito usado na medicina oriental, pois ela tem capacidade de diminuir as citocinas inflamatórias que encontra-se presente nas células dos tecidos do corpo humano.

Além disso, os benefícios da cúrcuma tem resultados importantes em toda a parte do corpo, como fortalecendo o sistema imunológico, digestão mais leves e alívio nos sintomas das dores.

E este suplemento junto com a Glucosamina e Condroitina é uma excelente combinação para aliviar, tratar e prevenir doenças articulares, como artrite, artrose, tendinite e luxações.

Colágeno tipo 2:

O colágeno tipo 2 já é muito conhecido e usado por quase todos quando se trata de saúde articular. Além de ser um suplemento muito indicado pelos médicos, os seus resultados são extremamente rápidos e podem ser notados na primeira semana de uso.

Com as práticas de exercícios físicos intensos e com o avanço da idade, é normal começar a surgir algumas lesões ou até mesmo doenças, como a artrite e artrose, que além de causar danos nas articulações, também afeta a qualidade de vida de muitos.

Dessa maneira, usando o colágeno tipo 2 junto com a Glucosamina e Condroitina, pode ser um excelente tratamento para o bem-estar das suas articulações.

Confira todos os benefícios

Pelas suas propriedades e atuação no tecido das cartilagens, a Glucosamina e Condroitina trazem diversos benefícios, incluindo:

Auxiliam no tratamento de artrose e artrite;

Amenizam a dor nas juntas;

Previnem a destruição das articulações;

Fortalece as cartilagens;

Ajuda a regenerar o tecido cartilaginoso;

Equilibra os níveis do líquido sinovial nas articulações;

Diminui o risco de lesões nos ossos e na cabeça;

Contribui para regenerar todos os tecidos conjuntivos do corpo.

Por fim, a Glucosamina e Condroitina também contribuem para combater e amenizar inflamações articulares. Portanto, são eficazes para combater e amenizar os sintomas do reumatismo.

E quais são as contraindicações?

A suplementação com Glucosamina e Condroitina é contraindicada para pacientes diabéticos, mulheres grávidas e durante a amamentação.

Além disso, pessoas de qualquer idade, com alergia a crustáceos, fenilcetonúricos e intolerância à frutose não devem consumir o produto.

Concluindo

Para quem sofre com dores nas juntas e doenças das articulações, a Glucosamina e Condroitina junto com um tratamento complementar podem ser o alívio que faltava.

E não se esqueça: no caso de qualquer dúvida procure orientação médica antes de começar a usar o suplemento.

