Goleiro Bruno é anunciado pelo Atlético Carioca, da Série C do Rio

Aos 36 anos, o goleiro Bruno encontrou um novo clube. O Esporte Clube Atlético Carioca, equipe de São Gonçalo, utilizou as redes sociais para anunciar o reforço.

A equipe vai disputar a Série C do Campeonato Carioca de 2021, que tem previsão para começar em junho.

Bruno não disputa o Cariocão desde 2010, quando defendeu o Flamengo. “A espera acabou, bem-vindo, Paredão!

Com passagens por @atletico e @flamengo, Bruno Fernandes é o primeiro reforço do Atlético Carioca para a disputa do @cariocao série C 2021”, escreveu o time em postagem.

Recentemente, Bruno defendeu o Rio Branco Futebol Clube, do Acre, na série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e o Campeonato Acreano.

O contrato de seis meses, foi muito criticado. O goleiro foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, mãe do seu filho.

Ele cumpre regime semiaberto desde julho de 2019 após cumprir parte da pena de 22 anos e três meses de prisão, estipulada pela Justiça de Minas Gerais em 2013.

