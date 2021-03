Governador lamenta falecimento de sargento da PM vítima da Covid-19

O governador Gladson Cameli (PP) emitiu nota de pesar pelo falecimento do sargento da Polícia Militar do Acre (PM/AC) Pedro Nascimento dos Santos, de 51 anos. Ele morreu na quarta-feira (24) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Além do policial, a família também perdeu no último dia 17, a jovem Gabrieli Lima do Nascimento, que tinha 25 anos e era filha do sargento. Ela também perdeu a vida em decorrência da Covid.

Confira a nota do governador na íntegra:

NOTA DE PESAR

Com profundo pesar lamento o falecimento do 2º sargento da Polícia Militar do Acre, Pedro Nascimento dos Santos, de 51 anos, ocorrido nesta quarta-feira, 24, em Brasileia, por conta da Covid-19.

Sargento Pedro Santos serviu o Estado por mais de 18 anos. Lembrado pelo profissionalismo, chegou a trabalhar no 2º Batalhão e no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Atualmente estava lotado no 5º Batalhão, no município de Brasileia.

Neste momento de grande tristeza por esta perda irreparável, envio minhas mais sinceras condolências aos colegas de farda, amigos e à família, especialmente à esposa e aos filhos. No último dia 17, a família enfrentou a perda da filha Gabrieli Lima do Nascimento, de 25 anos, também por Covid-19.

Rogo ao meu Deus misericordioso que conforte todos os familiares e receba o sargento Pedro Santos em sua morada eterna.

