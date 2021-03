Governo de São Paulo estuda paralisar o Campeonato Paulista

O governo do Estado de São Paulo estuda paralisar o Campeonato Paulista. A decisão deve ser anunciada nesta quarta-feira, como consequência do agravamento da pandemia no Estado. A competição teve disputadas as três rodadas iniciais, de um total de 12, da primeira fase.

Segundo a Rádio CBN, o governador João Doria (PSDB) anunciará a suspensão das partidas em entrevista coletiva na quarta-feira.

A Federação Paulista de Futebol, porém, tenta manter o campeonato em andamento. Também na quarta, às 10h, antes da entrevista de Doria, a entidade terá uma reunião virtual com o Ministério Público Estadual – e articula para que o governo paulista também esteja presente.

