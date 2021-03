Lockdown é decretado aos fins de semana no AC e até supermercados são afetados

As medidas restritivas aplicadas são feitas em decorrência do agravamento da pandemia

O governador Gladson Cameli resolveu endurecer as medidas de restrições em combate ao avanço do coronavírus e decretou o lockdown aos fins de semana, mesmo já tendo feito a flexibilização das atividades comerciais em dias da semana.

As medidas restritivas aplicadas pelo governo são feitas em decorrência do agravamento da situação epidemiológica.

No decreto, fica proibido durante os sábados, domingos e feriados, em todo o território do Estado do Acre, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, com exceção das farmácias e dos hospitais; dos postos de gasolina, exclusivamente para fins de abastecimento de veículos oficiais das áreas da saúde e da segurança pública, assim como de veículos que estejam a serviço de concessionárias de serviços públicos essenciais.

As funerárias, restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares, deverão funcionar exclusivamente via de delivery, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive na modalidade drive-thru e congêneres. Estão proibidas, também, a ocupação e a permanência de pessoas em espaços públicos destinados à recreação e ao lazer, em qualquer número.

Os estabelecimentos e eventos sujeitos à licença de segurança que descumprirem as disposições deste decreto, estarão sujeitos a penalidades, bem como ao imediato encerramento de suas atividades por qualquer um dos agentes fiscalizadores.

