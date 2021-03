Governo do Acre coleta dados para obras de melhorias na AC-10

A equipe do Setor de Topografia do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) realizou a coleta de dados planialtimétricos do relevo da Rodovia AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre.

De acordo com Bento Souza, chefe do setor, os dados serão utilizados na elaboração de um projeto que irá ao encontro de uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

A rodovia possui atualmente seis metros de largura e pode chegar, com a intervenção, a sete, com mais um metro e meio de acostamento, alcançando assim o tamanho padrão.

O técnico afirmou ainda que “o trabalho está sendo feito com equipamento digital via satélite e analógico, para que as informações sejam cruzadas no laboratório do Deracre e não haja erros”.

Souza também relatou que a estrada foi pavimentada na gestão do governador Nabor Júnior, em 1984, e até agora vinha recebendo pequenas intervenções de reparo do pavimento asfáltico, que não condizem com as necessidades atuais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários