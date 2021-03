Governo do Acre diz que vacinas são seguras e que não há registro de complicações

O governo do estado reforçou nesta segunda-feira (1), durante anúncio da nova classificação do nível de risco da pandemia de Covid-19, que as vacinas aplicadas contra o coronavírus no Acre são seguras. De acordo com a secretária-adjunta de Saúde, Paula Mariano, não houve registro de complicações em acreanos.

Ela afirma que, em algumas pessoas, efeitos colaterais leves, como febre, por exemplo, são normais em praticamente todos os imunizantes existentes e que esses sinais passam em pouco tempo.

“Não temos tido problemas em relação às vacinas. Precisamos trabalhar com a verdade para que a gente possa passar por esse momento difícil com menos dor”, afirmou.

A gestora afirmou que ainda nesta segunda haverá uma reunião entre governo e representantes do Pacto Acre sem Covid para tratar sobre o assunto.

“Informações inverídicas que criam pânico. Enquanto uns se desgastam e lutam, outros desrespeitam nossas recomendações. Frente a esse cenário, infelizmente podemos chegar onde estão os estados vizinhos. Isso depende de cada um de nós. Ou a gente se une ou vamos sentar e chorar”, finalizou.

O médico infectologista Thor Dantas, que também participou do anúncio, esclareceu que a vacina não causa Covid-19 e que a infecção de pessoas que ja receberam a primeira dose do imunizante se deu porque a vacinação acontece em um momento de muita transmissão comunitária no Acre.

“Nenhum dos imunizantes disponíveis é capaz de causar Covid-19. São seguros e eficazes. Mesmo após a 1ª dose, você não está 100% protegido. A vacina sempre será útil e é a solução definitiva em médio e longo prazo”.

