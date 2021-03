Governo esclarece que decreto não proíbe vacinação anticovid aos finais de semana

Após a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) decidir nesta sexta-feira (26) suspender a campanha de imunização contra a Covid-19 aos finais de semana alegando que estaria cumprindo o Decreto Estadual que restringe atividades não essenciais, o governo se pronunciou sobre o assunto.

Em nota, o governo nega que tenha proibido que a vacinação continue aos sábados, domingos e feriados, pois evidentemente trata-se de uma atividade essencial.

Confira abaixo a nota divulgada pelo governo

Sobre tentativa de desinformar a população quanto o processo de vacinação a cargo da prefeitura de Rio Branco, o Governo esclarece:

Não existe, por parte do Governo do Estado do Acre, qualquer proibição em qualquer atividade voltada à saúde da população do Acre, menos ainda, no tocante a vacinação, por ser, obviamente, uma atividade essencial.

Vale reforçar, que nos dois últimos finais de semana, a vacinação também poderia ocorrer normalmente, o que nos causa estranheza a informação que se presta a produzir ambiente de dúvida na população.

Governo do Estado do Acre

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários