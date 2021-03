Governo homenageia policias vítimas da Covid-19 no AC; 15 já morreram por causa da doença

"É preciso ter humanidade, humanidade com as ações do nosso governador", diz secretário

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou na manhã desta quarta-feira (31) o ‘Toque de Silêncio’ um ato solene em homenagem aos agentes de segurança vítimas da Covid-19. Pelo menos 15 policiais já morreram com a doença no Acre. A solenidade aconteceu em frente ao Palácio Rio Branco, sede oficial do governo.

Fotos dos policiais foram impressas e coladas na parede do palácio. O secretário de Segurança, Paulo César, disse que é preciso de mais humanidade. Ele também defendeu que as medidas do governo são legítimas.

“Cabe a nós profissionais da Segurança fiscalizar as medidas do governo. É preciso ter humanidade, humanidade com as ações do nosso governador. São quinze profissionais de segurança que morreram. Nós temos que acabar com esse ‘mi-mi-mi’ da inconstitucionalidade do Decreto”, disse.

